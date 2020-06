Diputación de Valladolid abre convoca dos líneas de ayudas para autónomos y pymes dotadas con 2,86 millones

VALLADOLID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha abierto las convocatorias de dos líneas de ayudas para pymes y pequeñas empresas con una cuantía total de 2,86 millones de euros con el objetivo de cubrir los gastos por cese de actividad o minoración de sus ingresos, por un lado, y para la transformación digital de negocios, por otro.

En concreto, los autónomos y pequeñas empresas de la provincia pueden solicitar desde este martes las ayudas que ha puesto en marcha la Diputación de Valladolid para cubrir los gastos originados por el estado de alarma y también las subvenciones para la transformación digital o la adaptación de sus espacios de negocios.

Ambas convocatorias de subvenciones tiene un presupuesto total de 2,86 millones de euros y forman parte del Plan de Choque promovido por la institución provincial para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas del COVID-19, han informado a Europa Press fuentes de la institución provincial.

Una vez que los posibles beneficiarios cumplan con los requisitos que detallan las bases de ambas convocatorias cuyos extractos se han publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia, tendrán acceso a las ayudas económicas que decidan solicitar con plazo hasta el 4 de septiembre.

PÉRDIDA DE ACTIVIDAD E INGRESOS

La convocatoria de subvenciones para cubrir los gastos que ha ocasionado la pérdida de su actividad o la pérdida de ingresos del Los autónomos y pymes dispone del presupuesto más cuantioso, con 2 millones de euros.

Los gastos originados durante el estado de alarma que ayudarán a cubrir las ayudas de la Diputación son las pérdidas generadas bien porque se ha cesado de forma transitoria toda actividad en ese período, o porque, aunque se haya mantenido la actividad, el negocio ha sufrido una disminución importante en el volumen de ingresos de al menos un 50 por ciento.

La cuantía máxima de la ayuda por autónomo o empresa será del 60 por ciento de los gastos subvencionables sin incluir el IVA, con un límite de 600 euros, lo que supone un apoyo directo a al menos 3.500 autónomos o pequeñas empresas localizados en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Las ayudas económicas de la Diputación son una inyección a los autónomos y pequeños empresarios para hacer frente a sus gastos de alquiler o de hipoteca del local (el domicilio particular no se considera local de negocio), los préstamos del negocio o de la actividad si no hay un local físico, los pagos de luz, agua, calefacción y los de telecomunicaciones, las facturas por los servicios de asesoría fiscal, contable y legal relacionados todos ellos con el local de negocio, además de los gastos de publicidad vinculados a la venta on line o el posicionamiento en la web.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL O ADAPTACIÓN

También se publica en el Boletín de la Provincia las ayudas para la transformación digital y para la adaptación de los espacios de negocio, presupuestadas con un total de 866.000 euros.

Las ayudas van en dos líneas, por un lado las que se destinarán a la implantación y mejora de soluciones digitales y de comercio electrónico en las modalidades de teletrabajo, web corporativa, tienda on line y posicionamiento en el mercado, presupuestada con 300.000 euros.

Una segunda línea de ayudas se destina a la adaptación de los espacios a las medidas de control y distanciamiento provocadas por el COVID-19 y dirigidas a las pymes y autónomos que pertenezcan al sector del comercio y hostelería (bares y restaurantes), empresas turísticas, camping, bodegas museos privados y guías de turismo que cumplan determinado requisitos, dotada con 566.000 euros.

Para poder optar a las ayudas de cualquiera de las dos convocatorias, los autónomos deberán estar empadronados o tener su centro de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes, y estar dados de alta en el RETA o en la mutualidad de Colegio profesional desde antes del 1 de enero y mantener el alta durante el Estado de Alarma.

En el caso de las pymes, éstas deben haberse constituido también antes del 1 de enero de este año, tener su centro productivo o de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes, tener menos de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual que no supere los 2 millones de euros.

Las ayudas de ambas convocatorias son compatibles con la prestación extraordinaria por cese de actividad que hubiesen podido percibir los autónomos y con cualquier otro tipo de ayuda o subvención que reciban los beneficiarios para el mismo fin, aunque en ningún caso la suma de las ayudas podrá superar el coste de los gastos subvencionados.

Además de su publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de un extracto de la convocatoria, las bases completas estarán disponibles en la página web de la Diputación y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).