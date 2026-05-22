A disposición judicial por robar en una vivienda del Tiemblo e intentarlo en otras cinco la misma noche

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - SUB GBNO EN ÁVILA. - Archivo

ÁVILA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Puesto de El Tiemblo y del Equipo ROCA Sur de las Compañías de Cebreros, en colaboración con la Policía Local de El Tiemblo, ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y cinco delitos de robo con fuerza en grado de tentativa en viviendas de la localidad abulense de El Tiemblo.

La detención se produjo el pasado día 14 de mayo, tras los hechos ocurridos durante la noche del 2 al 3 de mayo en una zona de El Tiemblo, donde se registró una sucesión de robos e intentos de robo en distintos domicilios, que generaron alarma social entre los vecinos de la localidad.

La investigación, permitió esclarecer los hechos tras una intensa labor operativa y de análisis, apunta el Instituto Armado a través de un comunicado.

Los agentes realizaron diferentes dispositivos tanto operativos como discretos, inspecciones oculares exhaustivas, investigaciones y gestiones policiales en la zona, logrando reconstruir el modus operandi empleado y reunir los indicios necesarios para identificar al presunto autor. Todo ello se desarrolló en estrecha colaboración con la Policía Local de El Tiemblo, para la identificación del sospechoso.

A través del trabajo coordinado entre la Guardia Civil y la Policía Local, se logró esclarecer los hechos y proceder a la detención del presunto autor, devolviendo la tranquilidad a los vecinos afectados. Las diligencias instruidas junto con la persona detenida han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.