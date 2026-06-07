Dispositivo para buscar a un varón de unos 80 años, desaparecido en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de Castilla y León se encuentra activado para coordinar la búsqueda de un varón de unos 80 años, extraviado, al parecer, en los jardines del Palacio de La Granja, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y de cuya desaparición se ha tenido constancia por una llamada al 112 a las 15.04 horas de este domingo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el centro coordinador ha movilizado a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil del propio Real Sitio, además de las de Palazuelos de Eresma y de Segovia, así como a la Asociación SAEMER de Protección Civil de Segovia, con 18 voluntarios en total.

Participan además agentes de la Guardia Civil con el empleo de un dron.

La búsqueda, por el momento, se centra en los jardines del palacio de La Granja, donde al parecer fue visto a media mañana de este domingo.