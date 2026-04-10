Dos detenidos por agredirse mutuamente en un bar del barrio vallisoletano de Rondilla

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido a dos varones de 41 y 47 años por agredirse mutuamente en el interior de un establecimiento hostelero ubicado en el barrio de Rondilla, en Valladolid.

Los hechos se han producido en torno a las 2.30 horas de este viernes, cuando se avisó a la Policía de que un individuo había propinado un botellazo a otro con una botella en un bar, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A la llegada de los agentes, observaron en el exterior del establecimiento a un varón con una herida sangrante en la cabeza rodeado de varias personas que intentaban socorrerle.

El individuo manifestó a los agentes, mientras señalaba a otro varón que se encontraba en la puerta del bar, que le había pegado un botellazo en la cabeza.

Los policías se entrevistaron con el presunto agresor, observaron que se encontraba en estado ebrio y presentaba una herida en una oreja y manifestó que el varón que se encontraba en la calle le había agredido.

Ante su testimonio, los agentes preguntaron por lo ocurrido al hombre que había recibido el botellazo, quien explicó que había acudido al bar, donde se encontró con la otra persona, a la que recriminó algo por un incidente anterior y, sin mediar palabra, le propinó un botellazo, se intentó defender y ambos cayeron al suelo, tras lo que los clientes allí presentes les separaron.

Los dos individuos fueron evacuados en ambulancia, uno a un hospital y el otro a un centro de salud, para ser atendidos de las heridas que presentaban y fueron detenidos por las lesiones causadas mutuamente.