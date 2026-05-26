Dos detenidos por una estafa de 11.300 euros a un vecino de Valladolid tras hacerse pasar por su banco

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VALLADOLID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a dos hombres, uno en Andújar (Jaén) y en Cornellá de Llobregat (Barcelona), como presuntos autores de un delito de estafa perpetrado a un vecino de Valladolid, al que engañaron para que hiciera transferencias por importe de 11.300 euros tras hacerse pasar por su banco.

Los hechos, en una modalidad de estafa conocida como 'smishing bancario', fueron denunciados el pasado mes de septiembre en las dependencias de la Comisaría de distrito de Policía Nacional de Valladolid-Delicias.

El denunciante era un vecino de Valladolid, quien dijo haber sido víctima de una estafa, han informado a Europa Press fuentes policiales. Al parecer había recibido un mensaje de texto en su móvil en el que le alertaban de un presunto cargo fraudulento en su cuenta bancaria y le indicaba un número de teléfono al que llamar.

La víctima cayó en el engaño y llamó al número, pero el interlocutor no era un operador de su banco sino un delincuente que hizo creer a la víctima que para poner a buen recaudo su dinero debía transferirlo a otras cuentas que él le indicara.

El denunciante realizó dos transferencias antes de caer en la cuenta de que estaba siendo estafado, una por un importe de 1.000 euros y una segunda de 10.300 euros.

FRAUDE TELEFÓNICO

La investigación desarrollada en Valladolid determinó que el número de teléfono para contactar con el banco, aportado en mensaje de texto a la víctima, correspondía a una línea cuya titular había denunciado la contratación de numerosas líneas telefónicas a su nombre mediante un delito de usurpación de estado civil.

La Policía siguió la pista de la trazabilidad del dinero e identificó plenamente a los dos titulares de las cuentas beneficiarias de las dos transferencias, que eran un hombre con domicilio en Andújar a quien le constaban cuatro antecedentes policiales y a otro vecino de Cornellá de Llobregat que carecía de antecedentes.

Estos dos hombres habían actuado como "mulas bancarias" o cooperadores necesarios, al facilitar la recepción del dinero de la víctima en sus respectivas cuentas para posteriormente, a cambio de una pequeña comisión, dar salida de ese dinero a cuentas bancarias en el extranjero, controladas por los delincuentes artífices de la estafa.

Por todo esto se solicitó colaboración a las jefaturas superiores de Policía Nacional de Andalucía Oriental y Cataluña para la localización y detención de los dos varones identificados. Ambos han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de estafa, con lo que se dio por concluida la investigación desarrollada en Valladolid.