Dos detenidos por hurto de prendas en dos establecimientos de un centro comercial de Arroyo

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas vecinas de Valladolid han sido detenidas como presuntas autoras de un delito hurto de prendas de ropa valoradas en 448 euros en dos establecimientos del centro comercial de Arroyo de la Encomienda, según ha informado este viernes la Guardia Civil.

Estas dos personas fueron sorprendidas por los servicios de seguridad del centro comercial que informaron a la Guardia Civil. Una patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos, identificó a las personas implicadas y recuperó parte de las prendas sustraídas.

Tras la recopilación de los indicios y la información facilitada por los testigos y el personal de seguridad, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a las dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Además, ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

La Guardia Civil ha precisado que a estas dos personas les constan "numerosos" antecedentes policiales y detenciones previas por hechos de similares características cometidos en distintos comercios y establecimientos a lo largo de la geografía española.

Al parecer, se trata de individuos que se dedican de forma habitual a la comisión de hurtos establecimientos comerciales, desplazándose por diferentes provincias para llevar a cabo este tipo de delitos.