Dos detenidos e incautados hachís, marihuana, cocaína, éxtasis y MDMA este fin de semana en León

La Guardia Civil de León ha detenido el pasado fin de semana a dos personas y ha intervenido diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, hachís, cocaína, MDMA y éxtasis. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

En Valencia de Don Juan, Quintana de Rueda y La Virgen del Camino

LEÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil ha detenido a dos personas durante varias actuaciones desarrolladas este fin de semana en la provincia de León, en las que se han intervenido diferentes sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, hachís, cocaína, MDMA y éxtasis en las localidades de Valencia de Don Juan, Quintana de Rueda y La Virgen del Camino.

En el marco del plan de respuesta policial contra el tráfico y consumo de drogas en zonas de ocio y diversión que mantiene activo la Comandancia de León, así como para la prevención de hechos delictivos con motivo de las fiestas de Valencia de don Juan, se realizaron diversos dispositivos operativos en vías de comunicación y en zonas urbanas de la localidad que dieron como resultado la incautación de diversas cantidades y sustancias --marihuana, hachís, cocaína y MDMA--. Además, se propuso para sanción administrativa a las personas que las portaban.

Durante las jornadas festivas no se registraron incidentes de carácter grave gracias al dispositivo de seguridad establecido por la Guardia Civil de Valencia de don Juan en coordinación con todos los servicios implicados para garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por otra parte, la Guardia Civil del puesto principal de Armunia detuvo a un varón de 57 años como presunto autor de los delitos contra la salud pública, atentado contra agentes de la autoridad y conducción temeraria.

Esta detención se produjo en las inmediaciones de la localidad de Quintana de Rueda-Valdepolo, cuando la patrulla intentó detenerlo e identificarlo al observar que conducía de manera temeraria, hizo caso omiso a las señales luminosas para que se detuviera y emprendió su huida en el vehículo.

INTENTÓ AGREDIR A LOS AGENTES

Finalmente fue interceptado cerca del Canal de los Payuelos, y al abandonar el turismo intentó agredir a los integrantes de la patrulla, quienes lo redujeron y procedieron a su detención. Posteriormente, al ser revisado el vehículo que conducía, se localizaron ocultos en un doble fondo del mismo unos 90 gramos de hachís.

También los integrantes de la Guardia Civil del puesto principal de Armunia detuvieron a un varón de 36 años durante la celebración de las fiestas de La Virgen del Camino por los delitos de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar cuando los guardias civiles procedieron a identificar a esta persona. Durante la intervención, emprendió la huida hacía la zona de la verbena que se celebraba en esos momentos y fue finalmente alcanzado, aunque ofreció una gran resistencia en su detención. En una posterior revisión de la mochila que portaba se localizaron en su interior pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, concretamente éxtasis, hachís y cocaína.

Los dos detenidos, con las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.