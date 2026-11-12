Dos detenidos por el incendio de la cabina de un camión en Corbillos de la Sobarriba (León)

Imagen del camión incendiado en Corbillos de la Sobarriba (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de daños por el incendio de la cabina de un camión estacionado en la vía pública en la localidad de Corbillos de la Sobarriba, término municipal de Valdefresno (León).

Tras la denuncia presentada por el propietario del vehículo se inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la quema intencionada del camión, así como para determinar la identidad de las personas responsables de estos hechos.

Una vez recopilados indicios y pruebas por parte de los investigadores, así como el análisis de la información disponible y toma de declaraciones, se logró identificar y posteriormente detener a las dos personas involucradas en el suceso, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Además, durante las actuaciones policiales se comprobó que ambos detenidos tenían en vigor varios señalamientos judiciales de búsqueda, detención y personación, emitidos por distintas plazas del Tribunal de Instancia de León. En concreto, al varón le constaban tres señalamientos judiciales y a la mujer dos, correspondientes a diferentes procedimientos judiciales.

Las diligencias instruidas por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de León junto con los detenidos han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.