Dos detenidos por el incendio que calcinó ocho camiones en el centro de transportes de Benavente (Zamora) - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas de 42 y 50 años como presuntas responsables del incendio que calcinó ocho camiones en el centro de transportes de Benavente (Zamora).

Uno de los arrestados está considerado supuesto autor material del fuego y el otro, presunto inductor del delito, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación, denominada operación EXPO y desarrollada por el Equipo Territorial de la Policía Judicial de Benavente, apuntó inicialmente a un trabajador de otra empresa del mismo sector en la localidad zamorana como supuesto autor material del incendio.

Esta persona ya había sido detenida en julio por su presunta implicación en la sustracción de más de 10.000 litros de gasoil y gasolina.

El supuesto autor material fue detenido en agosto, mientras que la segunda detención se produjo el pasado 23 de octubre.

Según las pesquisas de la Guardia Civil, el incendio habría sido encargado por uno de los jefes del primer detenido debido a conflictos laborales, a cambio de una importante cantidad de dinero por cada camión afectado.

En la investigación ha colaborado la Unidad y el Equipo de Incendios de la Zona de Castilla y León, que elaboró el informe pericial sobre los hechos.

La Guardia Civil ha dado por concluida la operación tras identificar y detener a los dos presuntos implicados, que han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benavente, plaza número 1.