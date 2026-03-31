Dos detenidos por robar cuatro jamones valorados en más de 1.100 euros en Palazuelos de Eresma (Segovia)

Detenidos dos vecinos de Alcalá de Henares por sustraer cuatro jamones, valorados en más de 1.100 euros, en Palazuelos de Eresma - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, vecinas de Alcalá de Henares (Madrid), como presuntas autoras del hurto de cuatro jamones, valorados en 1.100 euros, en un supermercado del municipio segoviano de Palazuelos de Eresma.

Los detenidos se desplazaron desde la ciudad situada al nordeste de Madrid el pasado 10 de noviembre para cometer el robo, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Uno de los implicados entró al establecimiento y, tras apoderarse de los productos, salió rápidamente al exterior, donde le esperaba su cómplice, dentro de un vehículo con el motor en marcha y la puerta abierta, listo para emprender la huida de inmediato. Ambos abandonaron el lugar sin ser interceptados en ese momento.

La investigación ha corrido a cargo del Equipo ROCA de la Primera Compañía de la Guardia Civil de Segovia, que ha identificado a los dos autores y al vehículo utilizado en los hechos.

Los agentes han procedido a la detención de ambos sospechosos en Alcalá de Henares, su localidad de residencia, donde han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.