Dos detenidos por robo con fuerza y violencia contra un varón de avanzada edad en Mansilla de las Mulas (León)

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido contra un vecino de edad avanzada en Mansilla de las Mulas (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 34 y 38 años en el marco de la operación 'Madil' como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido contra un vecino de edad avanzada en Mansilla de las Mulas (León).

La investigación se inició una vez presentada la denuncia por parte de la víctima, que fue sorprendida por estas dos personas, que, con el uso de la violencia para apoderarse de diversos efectos de valor, lo tiraron al suelo e inmovilizaron y le sustrajeron la cartera con documentación y dinero en efectivo, lo que le causó lesiones leves en una mano.

Tras la práctica de las primeras indagaciones y demás gestiones realizadas, fue posible identificar a los presuntos responsables de este hecho y proceder a su detención, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Además, se pudo recuperar la cartera con toda su documentación personal, que fue entregada a su propietario una vez finalizadas las actuaciones judiciales.

Las diligencias instruidas por componentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armunia (León), junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de Guardia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las medidas de prevención para proteger a las personas mayores frente a este tipo de delitos y ha animado a la ciudadanía a comunicar de forma inmediata cualquier hecho sospechoso a través del teléfono de urgencias 062.