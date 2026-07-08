Dos detenidos en sendas operaciones contra el tráfico de drogas en Valderde del Majano y El Espinar (Segovia)

Archivo - Uno de los puntos de control contra el tráfico de sustancias en la provincia de Segovia. - GUARDIA CIVIL DE SEGOVIA - Archivo

SEGOVIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas en sendas actuaciones en carreteras de Valverde del Majano y El Espinar.

La primera intervención se ha ejecutado en Valverde del Majano, donde una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Segovia desplegó un dispositivo enmarcado en el 'Plan Operativo de Respuesta Policial al Tráfico Minorista y Consumo de Drogas en Zonas, Lugares y Locales de Ocio y Diversión'.

Durante el operativo, se interceptó un vehículo y se identificó a su ocupante, así como se hizo un registro superficial en el que se incautaron 5,31 gramos de speed y 0,7 gramos de metanfetamina (MDMA), lo que motivó la detención del conductor.

La segunda actuación policial se materializó en la carretera N-603, dentro del término municipal de El Espinar, cuando guardias civiles del Puesto del Espinar que desarrollaban un punto de verificación de seguridad ciudadana detuvieron a un vehículo conducido por un hombre de 29 años, residente en Ávila.

Durante la inspección del turismo, se localizaron ocultas varias piezas de hachís con un peso aproximado de 160 gramos, así como un envoltorio plástico que contenía en su interior cerca de diez gramos de cocaína, lo que motivó la detención del ocupante del coche.

Estas intervenciones han evitado la distribución de estupefacientes que iban a ser destinados al comercio minorista, lo que se conoce en el argot como 'menudeo'.

Los detenidos, los efectos intervenidos y las diligencias policiales instruidas han sido puestos a disposición de los correspondientes tribunales de Instancia competentes.