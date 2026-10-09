Dos detenidos como supuestos autores de dos incendios forestales en la provincia de Zamora - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Zamora ha detenido a dos personas como supuestas autoras de dos incendios forestales en la provincia durante el mes de septiembre y dentro de la época declarada como Riesgo Alto en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El incendio forestal acaecido el pasado 21 de septiembre en el término municipal de Cerezal de Aliste, en el que se calcinaron más de 25 hectáreas y en el que se llegó a alcanzar un Índice de Gravedad Potencial (IGR-1), se produjo como consecuencia de una imprudencia grave por la quema no autorizada de restos vegetales en época de Peligro Alto de Riesgo de Incendios Forestales.

Tras la correspondiente inspección técnico ocular e informe de causas por especialistas del Seprona, realizada conjuntamente con técnicos especialistas en Incendios Forestales de la Junta de Castilla y Léon, se determinó que el punto de inicio se encontraba en el interior de una parcela de recreo totalmente vallada en su perímetro con diferentes árboles frutales y hortalizas donde se encontraba una hoguera con continuidad hacia el interior perimetral del incendio forestal.

Tras las gestiones policiales se determinó cómo en el momento del inicio del incendio el titular de la misma se encontraba realizando una quema de restos vegetales sin autorización y sin posibilidad de atajar el incendio con los escasos medios con los que contaba, por lo que se procedió a la detención del autor del incendio por imprudencia grave.

En otra de las actuaciones realizadas por el Seprona, se procedió a la detención de una persona de la comarca de Alba debido al incendio forestal del pasado 7 de septiembre en Santa Eufemia del Barco y que gracias a la rápida actuación de los medios de extinción sólo afecto a unos 3.000 metros cuadrados de arbolado y monte bajo.

El incendio comenzó a las 21.22 horas en tres puntos diferentes de inicio, acudiendo rápidamente una Patrulla de la Guardia Civil de Moraleja del Vino para recabar los primeros datos y posibles testigos.

En este caso la investigación de causas del Seprona en colaboración con agentes de la Junta, determinó que el origen del incendio se debió a la aplicación directa de llama y en el que se pudo determinar la autoría de los hechos delictivos identificando a una persona en el momento del inicio del incendio en el área de inicio del mismo.

El Seprona de la Guardia Civil de la Comandancia de Zamora procedió a la puesta a disposición judicial de los dos detenidos en los Tribunales de Instancia de Guardia en Zamora junto a las diligencias instruidas.