Dos detenidos en Valladolid por defraudar 243.000 euros con un entramado de empresas de 'cuadrillas' agrícolas

Archivo - Sucesos.- Detenida tras agredir a un compañero de piso y robarle las gafas y las llaves en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres por defraudar a la Seguridad Social más de 243.000 euros a través de un entramado de empresas de prestación de servicios agrícolas, dedicadas a proporcionar 'cuadrillas' de trabajadores a agricultores para la realización de tareas agrícolas de temporada.

La detención se produjo en la mañana del pasado 5 de febrero en el marco de la operación policial denominada 'ORBE' contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Estos hombres dejaban de pagar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social y generaban importantes descubiertos en una empresa, y sucesivamente creaban otra carente de deuda a la que trasvasaban empleados y clientes.

Esta investigación, fruto de la colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid, reveló que un total de 210 trabajadores llegaron a trabajar en al menos dos de las empresas, algunos incluso en tres o cuatro.

Muchos de ellos eran despedidos disciplinariamente en una empresa y ese mismo día, o incluso días antes del despido, eran contratados en otra empresa del entramado.

Igualmente, los clientes, agricultores que contrataban sus servicios de facilitación de 'cuadrillas' de trabajadores para labores agrícolas, eran coincidentes de forma sucesiva entre las distintas empresas del entramado.

Requerida información a estos clientes resultó que, a pesar de haber realizado contratos con sucesivas empresas a lo largo de los años, la 'cara visible' y persona de contacto de todas ellas había sido siempre uno de los detenidos.

Este entramado de cinco empresas, que habría operado de esta forma a lo largo de cuatro años, generó en su conjunto un total de descubiertos de cuotas de la Seguridad Social de más de 243.000 euros, al margen de descubiertos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Los dos detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración y tras informar a la autoridad competente de lo actuado, teniendo obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos para ello