Dos identificados por una estafa de inversión en criptoactivos que supera los 261.000 euros

La Guardia Civil ha identificado a dos personas en el marco de una investigación por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales que ha causado un perjuicio económico de 261.744 euros. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, desde la CiberComandancia con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), en León capital, ha identificado a dos personas en el marco de una investigación que se mantiene abierta por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales que ha causado un perjuicio económico de 261.744 euros a una única víctima residente en Torrent (Valencia), captada mediante una falsa plataforma de inversión en criptomonedas.

La trama operaba con una arquitectura de engaño "cuidadosamente escenificada". A la víctima se le hacía creer que invertía en criptoactivos a través de una página web y una aplicación móvil que simulaban beneficios constantes.

Alrededor de ese decorado digital actuaba un elenco de personajes ficticios: una supuesta "asistente" que dirigía cada paso por teléfono; un "gerente" que facilitaba las cuentas de destino y premiaba los ingresos con regalos y ascensos a categorías "VIP"; un autodenominado "profesor" que reforzaba la confianza y un grupo de falsos inversores que, "fingiéndose satisfechos", alimentaban la apariencia de éxito, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El desenlace respondía al patrón clásico de este fraude: cuando la víctima intentaba recuperar su dinero se le exigía abonar una "comisión" sobre las supuestas ganancias y, ante la negativa a continuar con los pagos, se le bloqueaba el acceso a la plataforma.

USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Según las mismas fuentes, a ello se sumó una usurpación de identidad, al detectarse la apertura de una cuenta en el extranjero a nombre de la víctima sin su conocimiento ni consentimiento.

El seguimiento del rastro económico ha revelado una estructura de blanqueo de alcance europeo. Los fondos se dispersaron mediante transferencias a cuentas abiertas en entidades de Luxemburgo, Alemania, Italia, Grecia, Rumanía y España, en su mayoría operadas por terceros que actuarían como personas interpuestas.

Varias entidades extranjeras solo facilitarán la información mediante comisión rogatoria u Orden Europea de Investigación, herramientas de cooperación judicial que ya se están activando.

El análisis del flujo final apunta a la consolidación del dinero en una cuenta radicada en Dinamarca cuyo beneficiario es una sociedad mercantil de origen chino dedicada al comercio internacional.

Fruto de las gestiones se ha identificado a dos personas, un ciudadano italiano (R.M.) y un ciudadano de origen polaco (W.J.O.), como presuntos responsables de los hechos, en concepto de autores o cooperadores necesarios, de un delito de estafa (art. 248 del Código Penal).

ANTECEDENTES POR HECHOS SIMILARES

A uno de ellos, con antecedentes por hechos similares en España y en su país de origen y considerado principal sospechoso, se le imputa además un delito de blanqueo de capitales (art. 301 del Código Penal), al desviar al extranjero los fondos de procedencia ilícita a través de una estructura societaria con la finalidad de quebrar su trazabilidad.

La investigación permanece abierta a la espera de la respuesta de las entidades financieras requeridas y de la plena identificación, vía cooperación internacional, de los titulares de las cuentas receptoras.