Dos investigados por maltrato animal en una explotación caprina cercada por el fuego de Burgohondo

Resto animales encontrados en la explotación de El Tiemblo. - SUB GBNO EN ÁVILA

ÁVILA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Cebreros (Ávila) investigan a dos personas por maltrato animal en una explotación caprina ubica en El Tiemblo que se vio cercada por el incendio que se desató en Burgohondo, el pasado 22 de julio.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, los hechos se conocieron cuando miembros de una protectora animal de Madrid informaron a la Guardia Civil de la existencia de numerosos animales en mal estado, así como de varios ejemplares fallecidos, en el interior de una finca de El Tiemblo.

Estas personas accedieron a la explotación con motivo de la emergencia provocada por el incendio forestal de Burgohondo, al observar que los animales estaban cercadas por el fuego. Cuando accedieron al lugar se encontraron varios animales muertos y otros en mal estado.

Tras localizar al propietario, la Guardia Civil llevói a cabo una inspección de la parcela en presencia de su titular y los agentes observaron graves irregularidades, así como la presencia de numerosos cadáveres de animales, "lo que puede suponer un riesgo tanto para el bienestar animal como para la salubridad de la zona".

Los agentes solicitaron la colaboración de veterinarios de la Junta, que realizaron una inspección de la explotación y pudieron comprobar que los animales no tenían alimento ni agua y los únicos recursos con los que contaban habían sido llevados por los voluntarios de la protectora animal.

De acuerdo con las primeras valoraciones realizadas por los servicios veterinarios, las condiciones observadas podrían ser compatibles con un estado prolongado de inanición, además de que algunos cadáveres podrían llevar varios meses en la explotación.

Con el objetivo de esclarecer las circunstancias se recogieron tres cadáveres para su análisis veterinario, mientras que los animales que permanecían con vida fueron identificados y quedaron sujetos a las medidas sanitarias establecidas por los servicios veterinarios, ante la posible existencia de una enfermedad infectocontagiosa, cuya presencia deberá ser confirmada mediante las correspondientes pruebas.

Los veterinarios adoptaron igualmente las primeras medidas sanitarias preventivas para evitar una posible propagación de la enfermedad al resto de animales.