Dos investigados en Palencia por una estafa de 30.000 euros con el método del 'familiar en apuros'

PALENCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia investigad a dos personas e identificado a una tercera como supuestas autoras de un delito de estafa de las denominadas 'familiar en apuros', según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los supuestos autores se hicieron pasar por la hija de la víctima, a la que enviaron desde otro número de teléfono diferente un mensaje de WhatsApp en el que solicitaban la realización de dos transferencias por importe de 9.987 y 20.897 euros bajo la excusa de que el terminal móvil se le había estropeado y que necesitaba urgentemente el dinero, evitando así que la víctima se comunicase con el teléfono de su hija

Tras recibir la denuncia de la víctima, se inició una investigación para identificar a las personas que se encontraban detrás de esta estafa. Tras obtener los datos de las cuentas corrientes donde se realizaron las dos trasferencias bancarias y de la cuenta de mensajería instantánea, se procedió a la investigación de dos de los supuestos autores de los hechos, si bien continúan las gestiones para localizar a un tercer implicado.

La Guardia Civil recomienda a la población que, en caso de recibir solicitudes de dinero o datos por medios telefónicos o informáticos, se tomen todas las precauciones posibles y se realicen las comprobaciones necesarias por los canales y con entidades oficiales conocidas y de confianza.