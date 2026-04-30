Dos personas armadas atracan una sucursal bancaria en Villanubla (Valladolid)

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos personas armadas han atracado este jueves una sucursal bancaria en la localidad vallisoletana de Villanubla, donde se han llevado dinero aunque se desconoce, por el momento, la cantidad, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

El suceso se ha producido sobre las 12.30 horas de este jueves cuando dos personas armadas han entrado en la oficina en la que estaba presente el empleado de la entidad, al que han amenazado para que les entregara dinero.

Una vez que se han hecho con el botín han abandonado el lugar y es la Guardia Civil la que está llevando a cabo la investigación de los hechos.