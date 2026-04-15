ECOVA cree que la crisis global obliga a "reinventar" la economía de CyL con estabilidad, anticipación y diversificación

VALLADOLID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de ECOVAEstudios, Juan Carlos de Margarida, ha advertido de que la realidad de la crisis global obliga a Castilla y León a "reinventar" su economía para lo que ha aconsejado una apuesta por la estabilidad, la anticipación y una mayor diversificación de mercados y búsqueda de nuevos nichos en Europa, Asia y América Latina.

"Ya no es el exportar, sino dónde y cómo hacerlo. El mayor riesgo que tiene hoy Castilla y León no es la guerra ni la inflación, el mayor riesgo es no adaptarse a tiempo. En definitiva, el reto no es sobrevivir a la crisis, sino salir de ella más fuerte, más competitivo y mejor preparado", ha afirmado en concreto.

De Margarida ha presentado este miércoles el Observatorio Económico de Comercio Exterior 2025 y ha constatado que el crecimiento de Castilla y León entra "en zona de riesgo" por el nuevo contexto global en el que la volatilidad internacional deja de ser coyuntural y se convierte en estructural.

"No estamos ante una crisis puntual, sino ante un cambio de ciclo", ha insistido De Margarida que ha explicado que el sector exterior de Castilla y León se enfrenta a "uno de los momentos más complejos" de las últimas décadas puesto que una parte relevante de sus exportaciones, más de 1.000 millones de euros, está directamente expuesta a la inestabilidad internacional.

Este informe ha corroborado que Valladolid y Burgos "despuntan" en exportaciones que han crecido un 0,2 por ciento respecto al año anterior en el total autonómico. La mitad de las exportaciones hacia Europa están relacionadas con el sector automovilístico, un dato que se reduce cuando se destinan hacia Latinoamérica. No obstante, ECOVA ha destacado la mejoría en un 19,2 por ciento de las exportaciones a EEUU respecto de 2024.

Por otro lado, ha considerado que cuanto más se prolongue la guerra "más devastador será su impacto en el suministro energético internacional, la inflación y la estabilidad económica", a lo que ha sumado las consecuencias directas en la pérdida de poder adquisitivos de los hogares, el aumento de los costes de transporte y la fragmentación de las cadenas de suministro.

En este sentido, ha augurado que la inestabilidad económica puede llevar a un "peligro inminente" traducido en un escenario de estanflación que está caracterizado por precios altos, aumento del desempleo "y un crecimiento económico débil con una solución lenta y compleja".