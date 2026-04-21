Eximen en Valladolid a una trabajadora de devolver al SEPE 3.427 euros del subsidio por desempleo

Archivo - Juez, jugado, mazo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una sentencia pionera del Juzgado de lo Social nº 5 de Valladolid ha dado la razón a los servicios jurídicos de CCOO al revocar una resolución del Servicio Público de Empleo (SEPE) que obligaba a una trabajadora a devolver 3.427,20 euros del subsidio por desempleo previamente reconocido.

Dicha sentencia, obtenida por la letrada Ana Belén Bahíllo, aplica de manera pionera la doctrina Cakarevik que se basa en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que, si la administración comete un error al pagar y el ciudadano no ha engañado a nadie, no se le puede obligar a devolver el dinero si eso supone una carga excesiva o vulnera su seguridad jurídica.

La clave del éxito judicial residió en el sólido argumento de CCOO, que desmontó las exigencias del SEPE en la vista oral. Frente a la pretensión del organismo público, que exigía demostrar una precariedad extrema para no devolver el dinero, el sindicato defendió que el mero hecho de tener reconocido un subsidio ya acredita la situación de vulnerabilidad.

Al ser una prestación destinada a cubrir necesidades básicas, los servicios jurídicos lograron convencer al tribunal de que no es necesario rozar la exclusión social para que se aplique la protección de la justicia.

La Sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Valladolid acogió favorablemente dichos argumentos, estimando íntegramente la demanda y dejando sin efecto la resolución recurrida, por entender que la resolución inicial del SEPE hizo recaer toda la carga del error cometido por la propia administración sobre la persona beneficiaria de la prestación.