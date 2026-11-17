Los acusados, de espaldas, y al fondo la televisión en la que aparecen el exjefe de Estupefacientes de Valladolid y su abogado durante la declaración efectuada por el funcionario desde el penal de Topas (Salamanca).- EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid hasta primeros de diciembre de 2025, Luis F.R, ha defendido este martes la legalidad de la investigación que capitaneó en 2024 en el marco de la 'Operación Churruca' y que desembocó en la detención de ocho presuntos 'narcos' y la incautación de 59 kilos de cocaína valorada en más de 6 millones de euros, y ello pese a la sombra de duda arrojada el primer día por las defensas tras recordar que el funcionario fue detenido meses después por quedarse con parte de la mercancía.

La declaración del exjefe de Estupefacientes ha centrado la segunda jornada del juicio iniciado el lunes en la Audiencia de Valladolid, donde Luis F.R. ha testificado por videoconferencia desde el penal de Topas (Salamanca) pero asistido por un letrado, con el fin de evitar que su declaración pudiera perjudicarle de cara a la causa abierta contra él y otros supuestos narcotraficantes, algunos de origen dominicano, y que se sustancian en las diligencias previas 1.903.

El funcionario policial, a punto de cumplir ya un año en prisión provisional, ha respondido a presuntas de la fiscal del caso y las defensas, a excepción de aquellas relativas a la cadena de custodia y destrucción de los 59 kilos de 'coca' intervenidos en la 'Operación Churruca' y de los que él, presuntamente, se apoderó al menos de 40 antes de su incineración en un centro autorizado en Llanera (Asturias).

Sí ha confirmado que la totalidad de la droga, una vez intervenida, quedó a buen recaudo dentro de una caja fuerte sellada que había en su despacho, en la Comisaría de Las Delicias, y de la que tan sólo él tenía la llave. Pese a la insistencia de las defensas para que relatara que ocurrió entre el 1 de mayo de 2025, fecha de la incautación, y hasta la supuesta destrucción de la mercancía, el interrogado se ha acogido a su derecho de no declarar. "No voy a responder porque eso puede afectar a mi derecho de defensa", se ha escudado el agente, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Aunque los defensores, en las cuestiones previas expuestas el primer día, invocaron numerosas nulidades de derechos fundamentales y trataron de poner en solfa las pesquisas realizadas por la UDYCO y el Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA), todo ello en referencia a que 'se había puesto al zorro a cuidar del gallinero', el funcionario aludido se ha dedicado este martes a defender la licitud y veracidad de todas y cada una de las diligencias de investigación contra los ocho ocupantes del banquillo y ha explicado que las mismas se centraron en Francisco Miguel A.L. ('Kiko'), ya investigado en una operación inicial denominada 'Silken' pero en la que consiguió eludir el cerco policial.

A este respecto, Luis F.R. ha justificado que el oficio que él mismo remitió al Juzgado de Instrucción 1, donde se instruía la 'Silken', fue por casualidad y ha justificado la petición a la instructora para que abriera una "investigación independiente en que se trataba de hechos nuevos" en los que aparecían otras personas vinculadas, lo que permitió a los investigadores contar con pinchazos telefónicos, el balizamiento de vehículos y la autorización para instalar un sistema de escucha en el vehìculo Mercedes de uno de los sospechosos, Víctor Manuel F.R, medida esta última que a la postre fue fundamental para identificar al resto de implicados y facilitar su seguimiento.

En este sentido, el testigo ha relatado que se pudo descubrir que un chalé de 'Kiko' en Trigueros del Valle (Valladolid) era el centro de operaciones del grupo, tal y como pudo atestiguar el constante movimiento de vehículos que registraba este enclave, y desde el que se organizaban viajes a Galicia y Asturias para aprovisionarse de droga mediante el desplazamiento en coches, provistos de 'caletas' o habitáculos en los que ocultar la mercancía, y vehículos 'lanzadera' que circulaban por delante con el propósito de avisar de posibles controles policiales.

Así, el exmando se ha remontado al 14 de noviembre de 2024, fecha en la que el turismo Volkswagen Touareg propiedad de 'Kiko', seguido de un Peugeot, fue visto atravesar el peaje de La Magdalena, a la altura de Rioseco de Tapia (León), cuando los dos vehículos se dirigían hasta Asturias para adquirir droga. "El conductor del primero coche, al pasar por el peaje, dejó un billete al del segundo para que pagara, lo que certificó, sin ningún género de dudas, de que iban juntos y de que el Touareg lo conducía 'Kiko'", ha declarado el testigo, quien de esta forma ha contradicho la versión de las defensas de que tal viaje no existió, como así vendría a corroborar un informe de la concesionaria Aucalsa según el cual aquella madrugada el peaje de la Autopista del Huerna se hallaba cerrado con motivo de unos desprendimientos.

Pero además, el funcionario policial--se encuentra suspendido--ha destacado que el dispositivo de escucha de conversaciones que, con permiso judicial, fue instalado en el Mercedes de Víctor Manuel F.R. fue crucial para conocer el viaje que los encausados programaron el 1 de mayo de 2025 a Galicia y en el que se aprovisionaron de los 59 kilos de cocaína.

PELIGROSA PERSECUCIÓN

De este modo, el dispositivo se montó a primera hora de la mañana para pillarles en su vuelta a Valladolid, mediante un primer contingente apostado en Puebla de Sanabria (Zamora), donde se situó el entonces jefe de Estupefacientes, y otro en las proximidades de Trigueros del Valle. En aquel traslado, según el funcionario, participaron Víctor Manuel con su Mercedes, así como un Kia conducido por Juan Carlos I.R, supuesto líder estratégico que circulaba primero seguido, "casi pegado y de forma muy peligrosa", por un Peugeot con Miguel Ángel R. al volante, además de un Audi A4 ocupado por Juan Antonio y Ernesto, hijos del cabecilla.

"Dejamos que pasara el Mercedes, que iba de lanzadera, y luego vimos que también circulaban el Kia y un Peugeot pegado a él, vehículos estos dos últimos que, presuntamente, portaban la droga", ha indicado Luis F.R, quien ha añadido que para evitar riesgos se acordó que la interceptación del convoy se produjera a la altura del Estadio José Zorrilla, donde tan sólo se logró detener al Peugeot que conducía Miguel Ángel R--portaba 55 paquetes de sustancia en una caleta--, no así al Kia, cuyo ocupante, Juan Carlos I.R, logró eludir el cerco y emprender la huida, "a más de 200 kilómetros hora", hacia Fuensaldaña y más tarde meterse por un camino lleno de piedras entre dicha localidad y Cubillas.

El testigo ha añadido que los vehículos Zeta de la policía que le perseguían sufrieron graves desperfectos y le perdieron de vista, si bien a través del dispositivo de escucha instalado en el Mercedes de Víctor pudieron conocer como éste, que no sabía nada de lo ocurrido porque iba por delante, fue llamado por Juan Antonio y Ernesto y ambos le pusieron al corriente del problema, para luego apearse del Audi y montarse en el coche que había intervenido como lanzadera. Fue entonces cuando los tres se pusieron en contacto con Juan Carlos, el ocupante del Kia, y éste les dio unas coordenadas para que acudieran a una finca de Trigueros para ayudarle a sacar la droga de la 'caleta' oculta en el vehículo.

Así, los cuatro acusado, con la ayuda además de 'Kiko', que acudió a la finca en su Touareg, lograron trasladar la mayor parte de la mercancía a este último todo terreno y huir del lugar, a excepción de dos kilos de cocaína que no les dio tiempo a extraer. Allí únicamente fueron detenidos Víctor Manuel F.R. y José Manuel G, mientras que otro de los supuestos colaboradores, Rafael C.M, fue detenido al día siguiente tras pasar horas dando vueltas por la zona en un Renault Megane para intentar auxiliar a sus compañeros fugados, que finalmente fueron localizados y arrestados el 12 de junio en un chalé de Calvarrasa de Arriba, en Salamanca.