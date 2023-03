La Facultad de Económicas de la UVA acoge este miércoles 'FiBEST', el foro de "referencia" en empleo en CyL

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid (UVA) acoge este miércoles la XXII edición de 'FiBEST', el foro de "referencia" en materia de empleo en Castilla y León.

Además de la carpa, que estará instalada detrás del Aulario Campus Esgueva, esta edición contará con tres conferencias en las que se darán a conocer las líneas de trabajo de diferentes empresas, cuatro workshops donde los participantes tendrán que buscar, en equipo, soluciones a problemas planteados, y dos desayunos con empresas que permitirán a los asistentes darse a conocer y formular preguntas en un ambiente distendido e informal.

En esta ocasión, la feria se desarrolla bajo el paraguas del 'Tour del Talento 2023' promovido por la Fundación Princesa de Girona, según ha detallado la universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con el acto inaugural que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

A continuación, se abrirá la carpa con la presencia de 41 empresas e instituciones, donde los estudiantes podrán conocer lo que les ofrece cada una de ellas y dejar su currículum.

Así, tras la sesión inaugural, comenzarán las actividades, siendo la primera sesión a las 10.30 horas con 'Wow Digital Experience', un taller en el que los participantes tendrán la oportunidad de probar NAKA, la solución de realidad virtual diseñada por la empresa NTT Data.

También a esa hora se celebrará el desayuno 'Tu talento, nuestra energía' en el aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales, con los responsables de recursos humanos de Iberdrola. En este encuentro, los asistentes podrán formular todas las dudas relativas al empleo y los procesos de selección en un ambiente distendido e informal.

Otro desayuno que está incluido en el programa de 'FiBEST' 2023 se desarrollará en el Seminario A de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a las 10.30 horas y lleva por título 'PwC - Desayuno de empresa'.

OTRAS SESIONES

La segunda sesión comenzará a partir de las 13.00 horas y la abrirá la conferencia 'De DYC a Beam Suntory' impartida por representantes de Beam Suntory (el tercer mayor productor de bebidas destiladas a nivel mundial), que se centrará en la presentación corporativa de la compañía con especial foco en las plantas de producción de Segovia. Esta actividad se desarrollará en el Salón de Grados I de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

La segunda conferencia de esta sesión será 'We are Bertrandt. And you?', que correrá a cargo de la empresa Bertrandt. En esta charla los representantes de la empresa expondrán quiénes son, qué ofrecen y qué esperan de sus candidatos. La sesión se desarrollará en el Aula Magna del Aulario del IndUVa.

También a esa hora el Salón de Grados del Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones acogerá el taller 'Presentación KPMG', impartido por la auditoría KPMG que permitirá a los asistentes conocer de primera mano las áreas tecnológicas de la firma, y descubrir las oportunidades profesionales que ofrecen.

La tercera sesión de la jornada tendrá lugar a las 16.30 horas con el taller 'Transformación digital en la empresa' a cargo de la empresa Ey acompaña y asesora a compañías y organismos en el camino de la transformación digital implementando distintas soluciones disruptivas.

En el workshop organizado en el marco de FiBEST se explicarán en detalle todas estas soluciones. El taller tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Escuela de Ingenierías Industriales, en la sede del Paseo del Cauce.

El último taller de la XXII edición de 'FiBEST' correrá a cargo de GMV, un grupo empresarial que ofrece soluciones de innovación tecnológica en diversos sectores. Se desarrollará en desarrollará en el Salón de Grados del Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.