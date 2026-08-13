Fallece tras salirse de la vía con su turismo y chocar contra un árbol en Villar del Ala (Soria) - SUBEDELEGACÓN DEL GOBIERNO

SORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 19 años ha fallecido y otro joven de la misma edad ha resultado herido este jueves tras sufrir un accidente de tráfico consistente en la salida de vía de su turismo por el margen izquierdo y su posterior colisión contra un árbol en el término municipal de Villar del Ala (Soria).

El siniestro vial se ha producido a las 7.30 horas en el kilómetro 2,500 de la carretera SO-P-6114. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo ha perdido la vida, mientras que el otro ocupante ha sufrido lesiones de carácter leve, según han informado a Europa Press la Subdelegación del Gobierno y el Servicio de Emergencias 112.

Tras recibir la alerta, el centro de emergencias 112 ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplegado asistencia sanitaria en el lugar del accidente.