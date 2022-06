Fernández pide el cese de Gallardo por "pisotear" las instituciones y Igea exige a Mañueco una "desautorización expresa"

VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este jueves el cese del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, por "parasitar y patrimonializar" las instituciones a las que está "pisoteando" en un "uso torticero de las mismas", con el ejemplo del anuncio el pasado lunes de recorte de 20 millones de euros de subvenciones a los agentes del Diálogo Social "'motu propio' y sin pasar por el Consejo de Gobierno".

"Es un escándalo", ha sentenciado Fernández que ha reprochado al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que no haya dicho "absolutamente nada" sobre el anuncio de su socio de Vox al que ha acusado de "usar" el Gobierno de Castilla y León para hacer campaña electoral en Andalucía.

"Es increíble que Mañueco no le haya desautorizado", ha añadido Pablo Fernández ante la posibilidad que ha aseverado que el anuncio que realizó García-Gallardo se produjo "sin conocimiento" del Consejo de Gobierno por lo que ha instado al presidente de la Junta a "cortar" con la "praxis" de Vox en sus "ataques intolerables" a los sindicatos en un intento, ha aseverado, de "destrucción de la convivencia democrática en Castilla y León".

En el mismo sentido se ha pronunciado su compañero en el Grupo Mixto y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha exigido en concreto una "desautorización expresa" por parte del presidente de la Junta al que ha recordado que, "aunque el jamón es importante" --en alusión a las declaraciones del jefe del Ejecutivo autonómico en defensa de la carne--, "hay cosas que no están para bromas".

"Su función es coordinar la acción de su Gobierno, si es que es posible y está capacitado o, quizás, no esté en el sitio adecuado", ha espetado Igea a quien fue su socio en la Junta de Castilla y León y al que ha responsabilizado del "auténtico sainete" que vive la Comunidad Autónoma, como el caso del anuncio de García-Gallardo respecto a un acuerdo "que no existe" y que "no es ha publicado".

"Esperamos no siga más allá de las andaluzas --en referencia a las elecciones del próximo domingo--", ha confiado Igea, que ha acusado a Fernández Mañueco de estar alentando el discurso el partido de la "ultraderecha" para que Vox crezca en votos y evitar así la "anomalía" de ser el único presidente que gobierna una comunidad autónoma con los de Santiago Abascal.

Fernández e Igea han realizados estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces y de la Mesa de las Cortes que ha ordenado el pleno ordinario de la próxima semana en la que se debatirá una PNL del Grupo Parlamentario Socialista en defensa del Diálogo Social a la que el liberal propondrá una enmienda asegurar que se avanza en la evaluación de las políticas públicas y de las subvenciones, en línea con el trabajo iniciado en la anterior legislatura por el departamento que gestionaba entonces Ciudadanos.

"Es importante mantener el diálogo, más en un momento como este", ha aseverado Igea, como ha defendido también el procurador de Unidas Podemos que ha reivindicado el éxito del trabajo del Ministerio de Industria y de los sindicatos en defensa del futuro de Siro y de los cerca de 1.700 trabajadores de la galletera donde pusieron "toda la carne en el asador", a diferencia del consejero de Industria, Mariano Veganzones, de Vox, al que ha acusado de "abandonar a su suerte" a los empleado y de haberse desentendido del asunto "por completo".

Igea ha ido más allá en sus críticas a las "descalificaciones" a los sindicatos "con frases gruesas" por parte de los políticos de Vox y ha comparado en concreto a Veganzones con "una especie de hincha de Vox y como un consejero ultrasur de Vox". "Así es como estamos. Es urgente que acabe esta pesadilla el lunes y que esto sea una anomalía que se corrija a la mayor brevedad posible", ha reclamado el liberal.

Para Pablo Fernández, lo que está ocurriendo en Castilla y León, "a parte de ser una anomalía, es muy grave, insólito e inaudito".

Y por parte del grupo proponente de la PNL, la viceportavoz de los socialistas, Patricia Gómez, ha defendido la "excelente labor" de los sindicatos y ha abogado por proteger y por reivindicar la importancia y el "acierto" del Diálogo Socia, "bandera de la Comunidad que era incuestionable e intocable", ahora atacado, a su juicio, por una "cuestión ideológica" y "con la anuencia y consentimiento de Mañueco".

A esto ha añadido la "inoperancia" e "inutilidad" de la Junta a la que ha acusado de "mirar para otro lado" cuando hay problemas industriales, como el de Siro. "¿Qué hubiera pasado si no hubiese estado la ministra Maroto al frente?", se ha preguntado la socialista que ha cargado contra el gasto "supérfluo" que representa el vicepresidente "nini" de la Junta al que ha espetado: "Ni competencias ni funciones".