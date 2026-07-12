El Festival de Verano de León continúa esta semana con once espectáculos de 'Danza a Escena' y 'Danza en el Camino'

El ciclo 'Danza a Escena' lleva desde este martes ocho espectáculos gratuitos al Festival de Verano de León - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León Cuna del Parlamentarismo' continúa esta semana su programación con la danza como protagonista a través de once espectáculos gratuitos que se ofrecerán en 'Danza a Escena' y 'Danza en el Camino'.

El proyecto 'Danza a Escena', promovido por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales con el objetivo de apoyar a la creación y a la distribución de la danza contemporánea a lo largo del territorio, contará con ocho espectáculos de cuatro compañías distintas, con dos pases diarios a las 19.30 y 20.30 horas en la plaza de Puerta Obispo.

Este ciclo comenzará el 14 de julio con el espectáculo de la bailarina y coreógrafa sevillana Laura Morales 'La nueva bestia', con el que cuestionará "el abandono de lo rural", según ha informado el Ayuntamiento de León en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, el espectáculo programado para el miércoles 15 de julio, 'S'Albufera', correrá a cargo de las bailarinas mallorquinas Maya Triay y Mariona Jaume, que interpretarán una pieza de danza contemporánea que explora un paisaje imaginario inspirado en la Albufera para abordar "la conexión del cuerpo con la naturaleza y el entorno mediante movimientos que evocan raíces, encuentros y sensaciones orgánicas".

'Cuentas corrientes', de los gaditanos Jessica Castellón y Boris Orihuela, un dúo que fusiona la danza urbana, contemporánea y el teatro físico, será la propuesta de 'Danza a Escena' para el 16 de julio.

Por su parte, la compañía vasca Lasala cerrará el ciclo 'Danza a Escena' el 17 de julio con la puesta en escena del espectáculo 'Burnt', interpretado por Garazi Etxaburu, Loar Labat y Leire Otamendi bajo la dirección de Judith Argomaniz.

TRES ESPECTÁCULOS DE 'DANZA EN EL CAMINO'

Asimismo, el programa 'Danza en el Camino', incluido en el Festival de Verano, recalará en la ciudad de León este lunes, 13 de julio, a las 21.00 horas en la plaza de Puerta Obispo, junto al ábside de la Catedral, con la actuación de tres compañías de Taiwán, Italia y España, también con entrada gratuita.

'Danza en el Camino' es un festival de danza que nace del encuentro entre patrimonio y creación contemporánea, un proyecto internacional que invita a la danza a dialogar con el itinerario cultural del Camino de Santiago.

Cada edición reúne a tres creadores procedentes de distintos continentes para desarrollar obras inéditas concebidas específicamente para la ruta jacobea, con coreografías representadas al aire libre, en plazas, calles y espacios patrimoniales de municipios y ciudades situados a lo largo del Camino.

En esta ocasión, en el escenario a pie de calle de la plaza de Puerta Obispo habrá tres espectáculos innovadores, que serán 'Oeso | Miscanthus', de la compañía taiwanesa Taboeh A'Oeay Tataysi, interpretado por Pin Yi Kuo, Lin Jia-Jhen y Uegaki Akane; 'Olvídame' de la compañía italiana Bellanda, interpretado por Giovanni Leonarduzzi y Lia Claudia Latini, y 'Apenas', de Adrián Arriaga en colaboración con la compañía SóLODOS, con coreografía a cargo de Arriaga, Erik Jiménez y Maruxa Salas.