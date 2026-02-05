Gascón critica la visión de la sanidad "con afán de lucro" que considera hay tras las derivaciones

L coordinador general de IU Castilla y León, Juan Gascón, y el coordinador provincial de IU Zamora, Miguel Ángel Viñas. - EUROPA PRESS

ZAMORA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha criticado este jueves la visión de la sanidad "con afán de lucro" que, a su juicio, hay detrás de las derivaciones desde la Administración a las empresas privadas.

El también candidato a la Presidencia de la Junta, que ha comparecido en rueda de prensa junto al coordinador provincial de IU en Zamora, Miguel Ángel Viñas, ha defendido una gestión "pública" y que sea igual para los ciudadanos.

Gascón ha realizado estas declaraciones en el marco previo a la jornada sobre sanidad que se ha celebrado en el salón de actos de la Alhóndiga de la capital zamorana. Antes, el responsable de IU ha apuntado ante los medios que Zamora es una provincia "desatendida" y ha puesto en valor la labor llevada a cabo por las plataformas que luchan por la atención digna en las comarcas.

"Dice nuestro coordinador federal, Antonio Maíllo, que la sanidad pública es lo más parecido al socialismo que hemos conseguido, y es relevante hablar de ello", ha insistido Gascón, quien ha asegurado que el modelo de cesiones a la sanidad privada en Castilla y León "no es viable".

"Lo público permite que todo el mundo pueda ser tratado", ha destacado el responsable autonómico de IU, tras lo que ha reivindicado los acuerdos sociales que sostienen el sistema para todos.

En la misma línea, Gascón ha criticado la falta de diálogo que percibe desde la Junta de Castilla y León y ha reclamado también "total transparencia" en la gestión y "una auditoría de cómo están las listas de espera". También, ha propuesto una democratización interna para que "los jefes de servicio sean democráticamente elegidos por sus compañeros y compañeras".

INCENTIVOS

Igualmente, en lo que tiene que ver con los puestos de difícil cobertura, Gascón ha planteado un sistema de incentivos que ha respaldado igualmente Viñas. Este último, que será el candidato de IU a las elecciones autonómicas por la circunscripción de Zamora, ha recordado que ya existen medidas correctoras para conseguir que los funcionarios cojan plazas en lugares como las islas o en Ceuta y Melilla.

También Viñas ha animado a la participación en la movilización por la sanidad pública que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en Valladolid. IU pondrá autobuses para que los vecinos que quieran acudir a la manifestación se puedan desplazar.