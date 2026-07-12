En gravedad 1 los incendios de Caboalles y Vanidodes (León) y controlado el de El Barraco (Ávila)

Un bombero se prepara para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

LEÓN, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Caboalles de Arriba (León) se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, mismo nivel que presenta otro incendio originado en Vanidodes (León), mientras el de Villarobejo (Palencia) se encuentra en 0 ya estabilizado y el fuego de El Barraco (Ávila) ha bajado a 0 y está controlado.

El fuego de Caboalles, activo desde el 7 de julio y en nivel 1 desde el día 10, es el que sigue en una mayor situación de gravedad en la mañana de este domingo, 12 de julio, cuando más de una decena de medios trabajan en el lugar.

También en la provincia de León se encuentra en gravedad 1 un incendio originado a las 20.50 horas del sábado en Vanidodes, el cual se elevó a IGR 1 a las 22.22 y quedó estabilizado a las 1.25 de este domingo, si bien esta mañana ha vuelto a declararse activo en el mencionado nivel de gravedad. Hasta nueve medios trabajan para extinguir este incendio.

Por otro lado, el incendio de Villarobejo, declarado en nivel 1 el sábado a las 19.08, ha bajado su gravedad hasta quedar estabilizado sobre las 21.58 horas del mismo día. Este domingo, tres medios se encuentran en el lugar.

El incendio de El Barraco, que llegó a IGR 2, ha bajado a nivel 0 y se ha declarado controlado a las 9.45 horas de este domingo, tras el trabajo de un operativo desplegado desde su activación el pasado viernes 10 de julio. En concreto, siete medios se encuentran en el lugar para extinguir totalmente el fuego que ya ha quemado 140 hectáreas.