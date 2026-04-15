La Guardia Civil y la Agencia Tributaria detienen al exalcalde de Trabanca y expresidente de ACAIP-UGT

El exalcalde de Trabanca y expresidente de ACAIP-UGT, José Luis Pascual, en el centro, detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria. - DUERO-DOURO

SALAMANCA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Trabanca (Salamanca) y expresidente de ACAIP-UGT, José Luis Pascual, ha sido detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria bajo la supervisión de la Fiscalía Europea, tal y como ha informado la Subdelegación de Gobierno de Salamanca.

La detención se ha producido en el domicilio particular de Pascual, en la capital salmantina, durante la mañana de este miércoles 15. Pascual fue alcalde de la localidad salmantina de Trabanca por el PSOE durante tres legislaturas, desde 1999 a 2011, y secretario de Asuntos Económicos del sindicato mayoritario de instituciones penitenciarias, ACAIP-UGT desde enero de 2017 y presidente de éste entre abril de 2017 y julio de 2018.

En 2018 fue sancionado por Instituciones Penitenciarias con tres años de suspensión de empleo y sueldo de su puesto en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. La sanción la cumplió entre el 1 de febrero de 2019 y el 1 de febrero de 2022, y se incorporó al finalizarla al Centro Penitenciario de Zuera.

También ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a un año de prisión y doce meses de multa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras una denuncia desde el propio sindicato. Las actuaciones del operativo de la Guardia Civil también han tenido lugar en la Plaza Egido de Trabanca, donde se encuentra la sede española de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Duero-Douro, de la que Pascual era director.