La Guardia Civil evita la muerte de 400 animales tras inundarse una granja en Segovia

La Guardia Civil evita la muerte de 400 animales tras inundarse una explotación porcina en Aldea Real - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha intervenido para evitar la muerte de 400 animales tras inundarse una explotación ganadera ubicada en el paraje conocido como Navadrián, en el término municipal segoviano de Aldea Real, tras recibir un aviso que alertaba de la rápida inundación de una de las naves.

En su interior se encontraban aproximadamente 400 animales, de un total de 4.000 cabezas con las que cuenta la explotación, ha destacado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Aguilafuente se desplazó de inmediato hasta la explotación ganadera tras recibirse el aviso.

A su llegada, los agentes comprobaron que el nivel del agua aumentaba de forma sostenida y superaba la capacidad de desagüe de los medios de achique disponibles en la propia instalación, lo que incrementaba el riesgo para los animales y las instalaciones.

En colaboración con el alcalde de la localidad, se gestionó la incorporación urgente de dos bombas adicionales procedentes del municipio de Zarzuela del Pinar, al tiempo que los guardias civiles, responsables de la explotación y varios vecinos trabajaron de forma conjunta en las labores de desagüe y contención.

La actuación se prolongó durante cerca de cuatro horas de trabajo ininterrumpido hasta lograr estabilizar la situación. La coordinación del operativo permitió evacuar el agua de la nave afectada y poner a salvo a la totalidad del ganado.