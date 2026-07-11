La Guardia Civil formula casi 280 denuncias y detecta 20 delitos contra la seguridad vial en el Motorbeach de Soria

SORIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha formulado cerca de 280 denuncias e instruido diligencias por 20 presuntos delitos contra la seguridad vial durante las dos primeras jornadas del festival Motorbeach 2026, que se celebra en Vinuesa (Soria), dentro del dispositivo de seguridad desplegado con motivo del evento.

Solo durante la jornada del viernes, los agentes interpusieron 179 denuncias en materia de tráfico e instruyeron diligencias por 16 presuntos delitos contra la seguridad vial.

Además, formularon cuatro denuncias por tenencia de drogas, una por porte de arma blanca, otra por desobediencia y realizaron dos actuaciones relacionadas con motos de agua, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno.

El jueves, coincidiendo con el inicio del festival, la Guardia Civil inspeccionó 65 motocicletas, lo que dio lugar a unas 100 denuncias administrativas, principalmente por circular sin placa de matrícula o permiso de circulación o, en el caso de vehículos matriculados, por carecer de seguro obligatorio o de la ITV en vigor.

Asimismo, ese día se instruyeron diligencias por otros cuatro presuntos delitos contra la seguridad vial relacionados con menores que conducían sin la habilitación correspondiente.

A ello se sumaron seis denuncias por acampadas no autorizadas, otras seis por tenencia de drogas, dos por tenencia de armas y una por afectar a la cubierta vegetal en una zona de monte.

Asimismo, el Instituto Armado ha abierto diligencias para comprobar si el desarrollo del evento se ha ajustado a las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas por las administraciones competentes.

Estas actuaciones tienen como objetivo determinar, en su caso, posibles responsabilidades por incumplimientos que hayan podido afectar a la seguridad de las personas, la seguridad vial, la seguridad ciudadana o la protección del medio ambiente.