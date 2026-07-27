1107069.1.260.149.20260727090558 La Guardia Civil rescata a dos senderistas indispuestos en el municipio de Posada de Valdeón (León) - GUARDIA CIVIL

LEÓN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado durante este fin de semana a dos senderistas indispuestos en el refugio de Vegahuerta y en el paraje Jou Santo, ambas ubicaciones en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

En las labores de rescate en los que participaron el helicóptero de la Unidad Aérea de Asturias y el Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) con base en León, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En concreto, la Guardia Civil rescató el pasado viernes, 24 de julio, a un senderista de 38 años de edad, que se encontraba indispuesto con un cuadro grave de gastroenteritis en las inmediaciones del refugio de Vegahuerta.

El aviso fue comunicado sobre las 14.40 horas de este sábado a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que informó de la necesidad de auxiliar al senderista por problemas de salud al impedirle continuar con la actividad deportiva haciendo necesaria su evacuación por vía aérea.

Tras la activación del operativo por parte de la Guardia Civil, se desplazaron hasta la zona especialistas del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Sabero (León), en el helicóptero de la Unidad Aérea de Asturias que localizaron al enfermo y procedieron a su evacuación hasta el Centro de Salud de Riaño (León) donde fue transferido para su posterior atención médica.

RESCATE EN EL PARAJE JOU SANTO

Por su parte, este sábado también se activó equipo de rescate de la Guardia Civil al recibirse una alerta del 112 Castilla y León, comunicando que un varón de 26 años de edad se encontraba enfermo afectado severamente por una gastroenteritis y necesitaba ser auxiliado.

Al lugar se trasladaron los rescatistas, quienes localizaron a esta persona y lo introdujeron en la aeronave para su posterior evacuación hasta el hospital de Arriondas (Asturias).