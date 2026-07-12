La Guardia Civil tramita más de 400 denuncias en el Motorbeach de Vinuesa (Soria)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VINUESA (SORIA), 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha formulado más de 400 denuncias en el marco del Motorbeach de Vinuesa (Soria), alrededor de 380 por infracciones de tráfico o condiciones administrativas de las motocicletas, según el balance provisional del operativo desplegado con motivo del evento celebrado este fin de semana.

En concreto, en la jornada del sábado se interpusieron 101 denuncias en materia de tráfico, entre ellas tres denuncias relacionadas con embarcaciones, una con una moto de agua, una por conducir tras dar positivo en drogas y otra por desobediencia, conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

Además, una persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tras arrojar un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

En general desde que empezó el evento, además de las denuncias relacionadas con tráfico y vehículo, se han realizado otras por tenencia de drogas, armas, acampadas no autorizadas, desobediencia, afección a la cubierta vegetal y distintas infracciones relacionadas con embarcaciones y motos de agua.

Desde el jueves, la Guardia Civil también ha instruido diligencias por 21 presuntos delitos contra la seguridad vial, cuatro durante la primera jornada, 16 el viernes y uno ayer sábado por alcoholemia.

La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo para velar por la seguridad de los asistentes, de los vecinos de Vinuesa y de la zona, así como para prevenir riesgos para las personas, la seguridad vial y el entorno natural.

Por otra parte, mantiene abiertas las investigaciones para comprobar si la celebración del evento ha respetado las condiciones fijadas en las autorizaciones concedidas por los organismos competentes.

El resultado de estas pesquisas permitirá esclarecer si se han producido incumplimientos y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran derivarse en materia de seguridad de las personas, seguridad vial, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.

En la madrugada de este domingo un joven ha resultado herido inconsciente en un accidente de moto en el marco de este evento, mientras que la joven accidentada el viernes en la misma cita falleció el sábado en el hospital.