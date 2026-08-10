Guardia Civil vigila las zonas evacuadas en Segovia para evitar robos

SEGOVIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene una "estricta vigilancia" de las zonas evacuadas por el incendio originado el pasado sábado en Navas de San Antonio para evitar la comisión de delitos contra el patrimonio mientras persista la actual situación de emergencia.

La Comandancia de la Guardia Civil ha desplegado más de medio centenar de agentes, integrados por componentes de la Usecic, patrullas de Seguridad Ciudadana, personal de la Agrupación de Tráfico y efectivos del Seprona, ante la evolución de un incendio que ha obligado a evacuar vecinos de la urbanización Los Ángeles de San Rafael y del municipio de Vegas de Matute.

Además, permanecen cortadas al tráfico las carreteras N- 603 (PK 64.0 - 87.0) y SG 722 (PK 0 - 5.0), por lo que desde el Instituto Armado recomiendan evitar cualquier desplazamiento por la zona y respetar en todo momento las instrucciones de los agentes y servicios de emergencia, señala a través de un comunicado.

Ante cualquier situación de emergencia o necesidad de asistencia, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía las opciones de contactar con los teléfonos 112, de emergencias de Castilla y León, o al 062, de emergencias de este cuerpo.