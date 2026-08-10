Hallan el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida desde el sábado en Santalavilla (León)

Puesto de Mando Avanzado del dispositivo de búsqueda de la mujer desaparecida en Santalavilla, en Benuza (León). - JCYL

BENUZA (LEÓN), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda ha localizado en la tarde de este lunes, 10 de agosto, el cuerpo sin vida de la mujer septuagenaria extraviada desde última hora de la tarde del sábado en Santalavilla, en el término municipal de Benuza (León).

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha coordinado el dispositivo de búsqueda de la mujer, quien padecía alzheimer.

El despliegue ha contado con un Puesto de Mando Avanzado, con un técnico de coordinación, Unidad de drones 'Fénix' de la Agencia de Protección Civil y Emergencias Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, así como el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde).

Además, han colaborado las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de distintas localidades, así como un helicóptero, una unidad de búsqueda canina y diversas patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, además de un agente medioambiental de la Junta.