Heridas dos personas en la salida de vía de un turismo en Pereruela (Zamora)

ZAMORA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años y una mujer de 72 han resultado heridos en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 21 de la CL-527, a la altura de la localidad zamorana de Pereruela, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20.57 horas del sábado, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas heridas que estaban conscientes pero no podían salir del vehículo.

El 112 dio aviso del siniestro a los Bomberos de Sayago, a Tráfico de Zamora y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que movilizó recursos al lugar.

Finalmente, los dos heridos fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.