Herido un joven tras colisionar un turismo contra un semáforo en Salamanca

SALAMANCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido tras haber colisionado un turismo contra un semáforo en la calle Buenaventura, esquina con Avenida Lasalle, en Salamanca, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 05.11 horas de este domingo, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente, donde al menos un joven había resultado herido y no podía salir del vehículo porque estaban las puertas bloqueadas.

El 112 ha trasladado el avisado a los bomberos de Salamanca, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha movilizado recursos al lugar.