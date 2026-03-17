Herido un octogenario tras ser atropellado por un turismo en Ponferrada (León)

Archivo - Patrulla de la Policía Local y Nacional frente al Castillo de Ponferrada (León)
Archivo - Patrulla de la Policía Local y Nacional frente al Castillo de Ponferrada (León) - SUBD. GOBIERNO LEÓN - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 17 marzo 2026 11:28
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   LEÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un varón de unos 80 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo en la Avenida del Castillo, a la altura del número 131 en Ponferrada (León).

   Los hechos se han producido a las 10.12 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso de la ccidente a Policía Local y Nacional y a Emergencias sanitarias-Sacyl.

   La Policía Local informa que el herido ha sido trasladado al hospital por otros medios.

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