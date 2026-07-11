Un herido tras salirse de la vía su turismo en Carcedo de Burgos

BURGOS, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este sábado tras sufrir un accidente con el turismo en el que circulaba en el kilómetro 12 de la carretera BU-800, a la altura de la localidad burgalesa de Carcedo de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 17.02 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del accidente de un turismo en ese punto de la vía.

El 112 ha dado aviso de la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para que acudieran al lugar del siniestro.

Sacyl ha movilizado un soporte vital básico y personal médico de Atención Primaria para atender al herido.

El varón ha sido atendido en el lugar del accidente por los servicios sanitarios, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su estado ni sobre un posible traslado a un centro hospitalario.