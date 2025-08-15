Los heridos de la UME en el incendio de Yeres (León) evolucionan de manera positiva y uno de ellos recibe el alta

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro heridos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un incendio en Yeres, en la provincia de León, evolucionan de manera positiva y uno de ellos ya ha sido dado de alta, según ha informado la subdelegación de Gobierno de León.

Otros dos de los militares afectados tienen heridas leves y el tercero se está evaluando su situación, "pero no reviste gravedad", de acuerdo con la información actualizada.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 16.00 horas, cerca de Odollo, en la comarca leonesa de La Cabrera, donde los cuatro efectivos pertenecientes al BIEM I se encontraban realizando las tareas asignadas para la extinción del incendio.