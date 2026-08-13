Un hombre fallece en el choque de un turismo y un camión en Carbonero el Mayor (Segovia)

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 10:42
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   SEGOVIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este jueves como consecuencia del choque entre un turismo y un camión a la altura del término municipal de Carbonero el Mayor (Segovia), según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

   El accidente ha tenido lugar a las 9.42 horas en el kilómetro 7 de la carretera SG-232, a la altura del término municipal de Carbonero el Mayor (Segovia) y, como consecuencia del impacto, el ocupante del coche ha quedado herido e inconsciente en el interior del vehículo.

   Tras recibir la alerta, la sala del centro de emergencias 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Palazuelos de Eresma de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Carbonero el Mayor.

   Una vez en el lugar de los hechos, los organismos de emergencia han confirmado el fallecimiento del ocupante del turismo.

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