Huelga general en CyL: dos detenidos en Zamora y uno en Valladolid en una jornada que transcurre sin grandes incidentes

Varias personas en piquetes y Policía Nacional durante la salida de los autobuses urbanos durante la jornada de huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España).- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jornada de huelga general de este 11 de noviembre en Castilla y León transcurre sin grandes incidentes, si bien se ha detenido a dos personas en Zamora por agredir a dos agentes de Policía en un piquete en el Polígono de La Hiniesta de Zamora y a otra persona en Valladolid por atentado a la autoridad en el corte de la circulación en la Avenida de Zamora.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad ha subrayado la normalidad de la jornada, aunque se han registrado cortes, bloqueos y acciones de piquetes en distintos puntos y en algunos casos se han producido detenciones.

El incidente más grave se ha registrado en el Polígono de La Hiniesta de Zamora, en las cocheras de los autobuses urbanos y en la empresa Vivas, donde un grupo reducido ha intentado impedir la salida de los servicios mínimos.

Según la información de la Delegación del Gobierno, dos personas han agredido a dos policías y les han causado lesiones, por lo que ambos han sido detenidos. Además, se ha bloqueado con silicona el acceso a algunos supermercados y comercios.

Por otro lado, en Valladolid la normalidad ha sido la tónica general en estaciones, polígonos y grandes empresas, aunque la Policía Nacional ha tenido que facilitar la salida de camiones de recogida de residuos en San Cristóbal y ha intervenido posteriormente en la VA-20, a la altura del Polígono de Argales, por el corte de la vía de acceso al polígono.

En Mercaolid ha habido presencia de piquetes informativos hacia las 03.30 horas, mientras que en Auvasa, un piquete informaba a los trabajadores a primera hora sin afectar a la salida de los primeros autobuses de servicios mínimos.

La Policía Nacional ha intervenido, hacia las 07.00 horas, en la circunvalación VA-20, a la altura de Polígono de Argales, debido al corte de la vía que mantenía un piquete en los accesos al polígono. En este contexto, se ha detenido a una persona por atentado a la autoridad en el corte de circulación en la Avenida de Zamora, una actuación en la que han resultado heridos leves dos agentes.

En el resto de la provincia, la normalidad es la tónica generalizada a primera hora de esta jornada de huelga.

En León, la jornada deja, por el momento, incidencias durante la noche y primeras horas de la mañana. Así, en Ponferrada se ha cortado el acceso al polígono industrial de La Llanada mediante barricadas de neumáticos y palés, con 28 personas identificadas, mientras que los piquetes han provocado retrasos en la salida de autobuses interurbanos entre la 1.00 y las 5.00 horas y han intentado retrasar posteriormente la salida de los urbanos.

En la capital leonesa, un vehículo policial ha sufrido el pinchazo de una rueda por la colocación de abrojos en el Parque Tecnológico y cinco personas han sido identificadas por presuntos daños en establecimientos y mobiliario urbano.

En Villaquilambre, grupos de unas 70 personas han dificultado inicialmente el acceso a una empresa de Navatejera, mientras que otros 16 han sido identificados en uno de los accesos a LM.

También se han producido incidencias en Salamanca y Segovia. En Salamanca, un piquete de más de 50 personas ha ocupado a primera hora las dársenas de la estación de autobuses e impedía inicialmente la entrada y salida, aunque los servicios mínimos han terminado saliendo con normalidad; además, se han registrado pintadas en cinco locales de una empresa inmobiliaria.

En Segovia se ha detectado durante la noche el bloqueo con silicona y palillos de las cerraduras de cuatro institutos, mientras que un grupo de unas 20 personas ha permanecido en las inmediaciones de las cocheras municipales para comprobar la salida de los servicios mínimos.

En el resto de provincias, la jornada ha arrancado sin grandes incidencias. En el caso de Ávila, se ha registrado normalidad tanto en la capital como en el resto de la provincia, con presencia de piquetes informativos sin incidentes; Burgos ha contabilizado unas 300 personas en los piquetes de las cocheras de los autobuses urbanos, mientras que Palencia ha informado de un ligero retraso en los servicios mínimos de autobús y en Soria ha habido dos piquetes en un polígono industrial sin incidentes.