Incautada una planta de marihuana de más de dos metros de altura y diez kilos de peso en Carrión (Palencia)

Restos de la planta intervenida. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha descubierto y retirado en la localidad de Carrión de los Condes una planta de marihuana de grandes dimensiones, la cual alcanzaba aproximadamente los 2,20 metros de altura y los 1,80 metros de diámetro.

Según ha informado la Benemérita, el vegetal se detectó en el interior de un solar de la citada población palentina y ha arrojado un peso total de 10,660 kilogramos.

Posteriormente, los restos intervenidos han sido entregados en la Subdelegación del Gobierno de Palencia con el objetivo de proceder a su posterior análisis y pesaje