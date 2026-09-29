Incautada una planta de marihuana de más de dos metros de altura y diez kilos de peso en Carrión (Palencia)

Restos de la planta intervenida.
Restos de la planta intervenida. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 9:58
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   PALENCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Palencia ha descubierto y retirado en la localidad de Carrión de los Condes una planta de marihuana de grandes dimensiones, la cual alcanzaba aproximadamente los 2,20 metros de altura y los 1,80 metros de diámetro.

   Según ha informado la Benemérita, el vegetal se detectó en el interior de un solar de la citada población palentina y ha arrojado un peso total de 10,660 kilogramos.

   Posteriormente, los restos intervenidos han sido entregados en la Subdelegación del Gobierno de Palencia con el objetivo de proceder a su posterior análisis y pesaje

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