El incendio de Molezuelas (Zamora) obliga a evacuar nuevas localidades de León y deja unos 3.000 desalojados

LEÓN/ZAMORA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la zona de Molezuelas (Zamora) que continúa activo y en Índice de Gravedad 2 (nivel 2) ha obligado a evacuar nuevas localidades del sur de la provincia de León y deja por el momento unas 3.000 personas desalojadas, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

En concreto, se ha desalojado Quintana y Congosto, Palacios de Jamuz, Herreros de Jamuz , Quintanilla de Florez, Genestacio de la Vega, mientras que la Guardia Civil ha procedido al desalojo de Quintana del Marco, Villanueva de Jamuz, San Juan de Torres, Altobar de la Encomienda, Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz, Santa Elena de jamuz, La Nora del Rio

Los evacuados van a La Bañeza donde Cruz Roja gestiona cuatro albergues en espacios municipales cedidos por La Bañeza