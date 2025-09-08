Incibe ofrece herramientas en Soria para prevenir a escolares y ciudadanía ante ciberataques en Internet

SORIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Experiencia Incibe ofrece en Soria herramientas para que escolares, empresas y ciudadanos en general puedan actuar ante un posible ciberataque durante el uso diario de Internet.

El Gobierno de España impulsa en Soria la Experiencia Incibe, un dispositivo itinerante de sensibilización y capacitación en hábitos digitales seguros que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) despliega por todo el país.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el concejal del Ayuntamiento de Soria, Goyo García Sacristán, junto a un miembro del equipo Incibe, David Marín, han visitado este lunes el expositor instalado en el polideportivo de La Juventud y que permanecerá abierto este lunes y el martes 9 de septiembre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Marín ha subrayado que el objetivo es dar "herramientas a la ciudadanía" para evitar ser víctimas de ataques en una navegación por Internet "que se realiza a diario". En este sentido, uno de los mensajes que más se recalcan en los escolares, que visitan por la mañana la instalación, y en especial a la ciudadanía más adulta, es que los bancos nunca contactan por teléfono o por email, por lo que se enseña a diferenciar un mensaje verídico de uno falso.

También se incide en que no se hable por desconocidos por WhatsApp, que no se verifiquen enlaces de correos sospechosos o que no se conteste directamente con un "sí" a las llamadas sospechosas.

VIDA COTIDIANA

Durante el recorrido, Latorre ha subrayado que "la ciberseguridad ya forma parte de la vida cotidiana". "Afecta a cómo operan nuestras empresas, cómo estudian nuestros hijos y cómo nos relacionamos en lo digital. Con esta iniciativa acercamos recursos útiles y gratuitos a toda la ciudadanía", ha señalado.

Por su parte, García Sacristán ha destacado la colaboración institucional "para facilitar formación práctica y accesible a los vecinos, especialmente a jóvenes, familias y pequeños negocios".