Ingresa en un centro de menores tras robar el bolso a una mujer en Valladolid

Archivo - Detenida en Ibiza una mujer por acosar sexualmente a un profesor de su hijo - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha decretado el internamiento en un centro de menores para un joven detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia tras robar el bolso a una mujer e intentar huir a bordo de su patinete en la calle de Boston.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sobre las 14.00 horas del pasado 19 de diciembre, cuando agentes del mencionado cuerpo policial fueron comisionados hasta la calle de Boston, donde, según la comunicación recibida, una persona mantenía retenido a un joven implicado en una tentativa de robo.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con el requirente, quien había retenido a un menor tras observar cómo dos personas le pedían que avisara a la policía al haber presenciado un tirón.

El requirente manifestó que no realizó la llamada en un primer momento debido a que dichas personas no hablaban ni comprendían correctamente el castellano.

En el lugar se encontraban también dos testigos, quienes explicaron a los agentes que habían presenciado cómo dos jóvenes con pasamontañas, a bordo de un patinete, se aproximaron a una mujer y tiraron de su bolso y se lo arrebataron, lo que provocó su caída al suelo.

Tras observar los hechos, ambos testigos corrieron hacia la víctima, momento en el que uno de los autores arrojó el bolso al suelo, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los testigos lograron alcanzar y retener al joven que portaba el bolso, mientras que la mujer afectada, tras recuperar sus pertenencias, abandonó la zona antes de la llegada de la patrulla.

Los testigos identificaron al joven retenido como el autor material del tirón, mientras que el segundo implicado huyó del lugar en el patinete.

Al encontrarse indocumentado, el menor fue trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido, tras ser informado de los derechos que le asisten y de los motivos de su detención.

Durante el cacheo de seguridad, los agentes localizaron entre sus pertenencias un pasamontañas, presuntamente utilizado en el momento del tirón, así como un teléfono móvil, en modo avión, del cual no pudo acreditar su propiedad.

La investigación continúa abierta para la identificación y localización del segundo implicado, si bien el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores que decretó su internamiento en un centro de menores.