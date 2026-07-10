Interceptadas en Palencia 270 camisetas y equipaciones falsificadas de selecciones de fútbol

Camisetas de fútbol falsas interceptadas en Palencia. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha interceptado un total de 270 camisetas y equipaciones falsificadas de selecciones de fútbol durante una inspección en una empresa de paquetería en la capital palentina, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

Como resultado de esta actuación, se encuentra investigada una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.

Durante la inspección en una empresa de paquetería de la capital palentina los agentes de la Guardia Civil detectaron tres paquetes sospechosos. Tras analizarlos, encontraron en el interior 270 prendas entre camisetas y equipaciones de diferentes selecciones de fútbol.

La Guardia Civil valora las prendas en 27.730 euros, lo que arroja una media de más de 100 euros por unidad, por lo que cabe apuntar que ese precio corresponde más bien al de los artículos originales, no falsificados, cuyo coste al cliente es más reducido.

Después de incautar las prendas, se procedió a la investigación del supuesto autor, y quedó todo a disposición judicial.