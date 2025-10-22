Una investigación iniciada en Burgos conduce al cabecilla de una banda que usurpaba cuentas de Whatsapp

Una investigación iniciada en Burgos lleva a detener al cabecilla de una banda que usurpaba cuentas de Whatsapp. - GUARDIA CIVIL

BURGOS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de la operación 'Whatcode', ha detenido a un varón de 24 años como presunto autor de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia: acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y estafa.

Con esta persona, considerada principal cabecilla en España de un entramado internacional dedicado al cibercrimen, ya son tres los detenidos de este grupo, que actuaba mediante el control fraudulento de la aplicación WhatsApp para telefonía móvil, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras las dos primeras detenciones practicadas el pasado mes de agosto, los investigadores del Equipo @ de la Comandancia de Burgos continuaron con las pesquisas para garantizar el total esclarecimiento de los hechos. Como resultado, debido a la información recabada durante la primera fase de la operación y tras un exhaustivo trabajo de estudio y análisis de las múltiples 'huellas digitales' dejadas por los autores--invirtiendo para ello innumerables horas de volcado y visionado de imágenes y de rastreo cibernético--, se logró la identificación, localización y detención en Madrid, del considerado como principal cabecilla de todo este entramado.

La finalidad de los presuntos autores era conseguir el control de la aplicación móvil WhatsApp de un particular, a través de un enlace previamente enviado u obteniendo un código de verificación mediante el que el titular perdía el acceso. Así el usurpador tenía vía libre a todos los chats y lista de contactos.

Seguidamente, haciéndose pasar por el usuario original, pretextaban encontrarse en una situación complicada o de urgencia y solicitaba dinero a sus conocidos; intentando de forma paralela embaucarles para hacerse con el control de sus cuentas y obtener información de sus tarjetas bancarias.

Todos estos ilícitos procedimientos requieren de un gran conocimiento y de una importante especialización; tienen en común el engaño y el abuso de confianza con el empleo de las nuevas tecnologías.