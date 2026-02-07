Investigadas dos personas por estafar 800 euros a un hombre mediante 'phishing' en Segovia

SEGOVIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid ha investigado a dos hombres, vecinos de Segovia, implicados en una estafa de 800 euros a un hombre al que engañaron al hacerse pasar por una entidad bancaria.

Los hechos fueron denunciados por la víctima en las dependencias de la Comisaría de Parquesol, donde la víctima relató cómo había recibido un mensaje de texto en su canal habitual con su entidad financiera, en el que le informaban que se había vinculado un nuevo dispositivo y se le ofrecía un link de atención al cliente.

Tras acceder al link la víctima e introducir su DNI y su número de móvil, recibió una llamada de una persona que se identificó como empleado del servicio antifraude de su entidad financiera, han explicado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta persona le advirtió de que se habían realizado bizum desde Málaga a su nombre y sin su consentimiento, y que para bloquear estas operaciones tenía que seguir sus indicaciones.

La víctima, engañada por el delincuente, siguió todas sus indicaciones y tras una hora de conversación y después de haber realizado dos transferencias por importe de 400 euros cada una, la víctima se percató de que había sido estafada, cortó la conversación y presentó la correspondiente denuncia.

Los investigadores de la Policía Nacional averiguaron la identidad de la persona beneficiaria de las dos transferencias efectuadas por la víctima, que era un vecino de Segovia, por lo que se pidió colaboración de la Comisaría Provincial de Segovia.

Agentes de la Policía Nacional en Segovia tomaron declaración en dependencias policiales en calidad de detenido en relación con los hechos a este hombre, quien manifestó que si bien figuraba como titular de la cuenta donde se recibió el dinero, no conocía su existencia.

Los investigadores determinaron que en este caso, el hombre de Segovia se trataba de una mula bancaria involuntaria, ya que el varón había facilitado sus datos a un conocido que le había dicho que necesitaba abrir una cuenta de criptomonedas a su nombre, ya que a cuanta más gente convencía, más dinero ganaba.

A cambio de facilitarle sus datos esta persona le remitió un bizum de 70 euros. Tras oírle en declaración el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando fuera requerido para ello.

La investigación policial culminó con la plena identificación del hombre que había captado a la mula bancaria, que también resultó ser vecino de Segovia.

El varón estaba relacionado con múltiples denuncias por estafas similares de otras partes de la geografía española y fue encartado en diligencias policiales de investigaciones de la Policía Nacional en Marbella y Sevilla.

Sobre este individuo pesaban órdenes de búsqueda y detención por otros delitos, y hasta el momento no ha sido localizado, por lo que los investigadores sospechan que podría haber abandonado el país.

La investigación policial, así como sus resultados, han sido puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente.