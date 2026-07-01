Investigado por ejecutar una vivienda en una parcela agraria de San Bernardo, en Valbuena de Duero (Valladolid). - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a un vecino de Tudela de Duero como presunto autor de un delito relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo por ejecutar obras residenciales no autorizables en un terreno calificado como suelo rústico agrario en San Bernardo, perteneciente a Valbuena de Duero, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil comenzó la investigación en mayo, tras detectarse la posible ejecución de obras ilegales en una parcela de San Bernardo. Los indicios apuntaban a la transformación de una antigua nave en una edificación residencial o de recreo, actividad incompatible con la clasificación legal del suelo.

A finales de mayo, los agentes realizaron una inspección técnica y constataron que los trabajos seguían en curso. En el interior del inmueble comprobaron la construcción de dos habitaciones, un baño y un salón-cocina terminado, con paredes y techos recién pintados.

El investigado manifestó haber heredado la parcela con dos almacenes de aperos y alegó poseer una autorización municipal para obras menores de pintura y humedades. Sin embargo, la investigación determinó que la entidad real de las obras era de uso residencial, algo incompatible con la normativa urbanística y que en ningún caso había sido autorizado por el Ayuntamiento. Por estos hechos, se procedió a su investigación.

De acuerdo con la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal en materia de delitos sobre la ordenación del territorio, este tipo de infracciones puede acarrear para los promotores o constructores penas de prisión de uno a tres años, además de multas de doce a veinticuatro meses.

Por todo ello, la Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias policiales, las cuales ya han sido remitidas al Juzgado de Instancia de Guardia de Valladolid. También se ha enviado una copia a la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Valladolid.