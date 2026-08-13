Investigado en Soria un conductor con síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de drogas

SORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido investigado en Soria por conducir un turismo con síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de drogas, según informa la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron a las 7.15 horas del 9 de agosto, en el kilómetro 115.900 de la N-122, en el término municipal de Matalebreras (Soria), después de que varios usuarios de la vía alertaran a los servicios y salas de emergencia por la salida de vía de un turismo.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria procedió a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas al conductor tras comprobar que presentaba síntomas muy evidentes de conducir bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el artículo 379.2 del Código Penal, al conducir con síntomas evidentes de conducción bajo la influencia de drogas.

Las diligencias instruidas por el EIS de Soria (Equipo de Investigación de Siniestros Viales) han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 2.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años